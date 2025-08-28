Implementa Seguridad Vial operativo especial por regreso a clases

Ciudad Juárez.– Ante el regreso a clases previsto para el lunes 1 de septiembre, la Coordinación General de Seguridad Vial anunció un operativo especial que contará con la participación de 70 elementos para resguardar la seguridad de estudiantes y padres de familia en la zona escolar.

El plan contempla la vigilancia de 20 instituciones educativas y la presencia de agentes en avenidas principales, como Tecnológico, para mantener el flujo vehicular y prevenir incidentes durante los horarios de entrada y salida.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a respetar los cruces peatonales y los límites de velocidad en áreas escolares, así como evitar estacionarse en doble fila, ya que esta práctica genera congestión y riesgos innecesarios.

Asimismo, se recomienda a los padres salir con anticipación, conducir con precaución y atender las señales viales para contribuir a la seguridad de la comunidad estudiantil.