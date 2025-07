Impactarían aranceles del 30% a economías de EU, México y otros países: Index

Ciudad Juárez.– Aunque confían en que las mesas de negociación entre los gobiernos de México y Estados Unidos logren aplazar de forma temporal o definitiva los aranceles del 30 por ciento anunciados para el próximo 1 de agosto, la Asociación de Maquiladoras Index Juárez admite que la activación de esta medida generaría importantes pérdidas en la industria de Juárez, de todo el país e incluso a nivel internacional.

María Teresa Delgado, vicepresidenta de Index Juárez, dijo que la industria basa su confianza en el optimismo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado su esperanza en que se logre un acuerdo a través de estas mesas antes de que venza el plazo el primer día de agosto.

“Estamos confiados en que no vayan a entrar en vigor esos nuevos aranceles del 30 por ciento, porque si lo hacen, eso nos va a causar un problema a nivel global, porque no nada más es para México, son para varios países. Entonces, todas esas exportaciones y todos esos países vamos a sufrir un incremento que sinceramente nos va a sacar a todos del mercado, y no es nada bueno”, expuso la vicepresidenta de Index.

Por ello, el sector industrial mantiene la esperanza en estas negociaciones; sin embargo, la industria maquiladora sostiene paralelamente una serie de encuentros con autoridades y con sus corporativos en Estados Unidos, con el objetivo de avanzar tanto en estos temas como en la revisión del T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá).

“De hecho, nosotros tenemos mesas de trabajo también internamente con nuestra contraparte en Estados Unidos, Index USA, y trabajamos de la mano con el gobierno, precisamente para presentar todas las afectaciones que, en un momento dado, se generarían si se llegaran a aplicar ese tipo de aranceles”.

No obstante, reconocen que existe una desventaja para el sector industrial tanto al sur de México como al norte de Estados Unidos.

“Desafortunadamente, en el centro del país no conocen a la industria maquiladora y manufacturera de exportación, que es exactamente lo mismo que pasa en el centro y norte de Estados Unidos. Entonces, en estas mesas de trabajo nosotros llevamos nuestros números, nuestras propuestas, nuestro trabajo en sí, para que vean ellos que somos una parte positiva de la economía, que debemos mantenernos y que deben apoyarnos, porque ahora sí que somos el pilar económico, como yo siempre he dicho, no solamente de la ciudad, sino del estado y del país”, afirmó la líder industrial.