Ciudad Juárez.– Un motociclista repartidor de comida por plataformas fue gravemente lesionado por un vehículo particular sobre la avenida Vicente Guerrero, entre la calle Bolivia y Guatemala .

David Sánchez de 34 años de edad se dirigía de poniente a oriente cuando un vehículo Nissan Sentra color blanco lo impactó.

Elementos de rescate acudieron hasta el lugar para atender al lesionado, al igual que la motocicleta de seguridad vial 767 para deslindar responsabilidades.

El repartidor de plataforma fue trasladado de manera inmediata hasta el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 6.