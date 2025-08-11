Ciudad Juárez.- En rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, el director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, informó sobre los avances en la identificación de los cuerpos hallados en el crematorio Plenitud, donde fueron encontrados 386 cadáveres apilados.

Detalló que hasta el momento se han identificado plenamente 39 personas, de las cuales 32 ya fueron notificadas a sus familias y 27 entregadas. Seis casos permanecen en reanálisis para confirmar su identidad.

Sánchez Herrera señaló que todos los días se están emitiendo dictámenes de identificación, y que la meta es continuar con el mismo ritmo de trabajo para confirmar más identidades en los próximos días.

Agregó que las autoridades esperan entre el martes y miércoles poder confirmar las hipótesis de identidad en los casos pendientes, para avanzar en la entrega a los deudos.