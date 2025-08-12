Identifican oficialmente a agentes asesinados en ataque a empresario

Chihuahua.– La Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer de manera oficial las identidades de los dos elementos que fueron asesinados durante un evento la tarde de ayer en el exterior del fraccionamiento Vilago.

Se trata del agente Miguel Eduardo Gallegos Salas de 31 años, quien ingresó a la corporación el 21 de marzo de 2022 y estaba comisionado en el grupo de cuatrimotos, que se dedica a patrullar en el primer cuadro de la ciudad y en estacionamientos de centros comerciales.

El segundo agente fue Rigoberto Pulido Escobedo de 32 años, quien ingresó a la corporación el 23 de septiembre de 2013 y estaba comisionado en el grupo de cuatrimotos, que se dedica a patrullar en el primer cuadro de la ciudad y en estacionamientos de centros comerciales.

La SSPM dio conocer que ambos elementos se encontraban en su día franco cuando ocurrieron los hechos, y en estos momentos, aseguraron, ya mantienen la coordinación con las autoridades investigadoras para coadyuvar en el esclarecimiento de lo sucedido.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal lamentó lo acontecido.

El departamento de Trabajo Social se encuentra brindando el acompañamiento y apoyos que marca la ley para el seguimiento con sus familiares.