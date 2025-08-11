Identifican a víctimas de masacre en colonia Puerto de Anapra

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General del Estado dio a conocer la identidad de las cuatro personas asesinadas a balazos durante la madrugada del sábado en la colonia Puerto de Anapra.

Las víctimas fueron identificadas como Claudia Lizeth G. G., de 37 años; Cinthia Verónica H. R., de 29; María Olga H. R., de 53; y Óscar L. N., de 37. Todas fueron localizadas sin vida, con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, en la calle Renacuajo, en el cruce con Cangrejo.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:32 horas, cuando sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego contra las víctimas. Paramédicos confirmaron que ninguno presentaba signos vitales al momento de su arribo.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer el posible móvil y dar con los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones.