Identifican a víctima de ataque en El Mezquital; tenía 28 años

Ciudad Juárez.- Fue identificado por familiares el hombre ultimado la tarde de este jueves en la colonia El Mezquital.

Se trata de Óscar Alejandro S.M. de 28 años quien fue el objetivo de un ataque armado.

Según la narrativa de las autoridades, los responsables iban a bordo de un vehículo Kia en color café.

Al llegar al cruce de las calles Romerillo y Mezquite Rojo, uno de los sujetos de vestimenta oscura y con cubrebocas bajo de la unidad y sorprendió a la víctima al exterior de su casa.

El responsable disparó en alrededor de 10 ocasiones y tras abordar el vehículo se dieron a la fuga.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) atendieron el llamado realizado mediante el servicio de emergencias 911 y al llegar localizaron a la víctima que agonizaba.

Instantes después el hombre perdió la vida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la investigación en torno al tercer homicidio del día y 14 del mes.