Identifican a policía sin vida en Estación Valle
Ciudad Juárez.- Fue identificado el agente que fue hallado sin vida la tarde de este domingo en la estación Valle de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y quien estuvo en servicio por casi dos años.

Se trata del agente Dilan Edgar Gurrola Escobedo quien ingresó a la corporación desde el 28 de septiembre del 2023.

Según la SSPM, el elemento preventivo utilizó su arma de cargo para atentar contra su vida dentro de la caseta de vigilancia en una crisis personal.

"La SSPM lamenta profundamente esta inesperada baja e informa que ya se mantiene la comunicación con la familia del agente para brindarles todos los apoyos y el acompañamiento correspondientes", fue el mensaje de la corporación.

