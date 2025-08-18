Ciudad Juárez.- Un percance en la carretera a Casas Grandes dejó a una mujer sin vida, madre de la conductora de la unidad siniestrada.

La mujer fallecida en el lugar fue identificada como Verónica Granado López, de 52 años; la nieta de la mujer, identificada con las iniciales G.P.D.C., de 7 años, quedó herida y fue llevada al hospital 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Acorde con el peritaje realizado por la Guardia Nacional de Caminos, alrededor de la 1:00 de la tarde fue avistado el accidente de la camioneta Ford Freestar en color gris a la altura del kilómetro +34 de la carretera antes mencionada.

La guiadora identificada como Celina C.B. de 21 años, perdió el control de la camioneta, lo que causó la volcadura, por lo cual, quedó en calidad de detenida ante la fatalidad del accidente.