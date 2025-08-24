Identifican a maniatado en El Sauzal: Tenía 17 años

Ciudad Juárez.- El hombre localizado sin vida maniatado en El Sauzal fue identificado la noche del domingo.

Se trata de Joel Francisco C.L. de 17 años, quién fue privado de la libertad el pasado 22 de agosto frente a Little Caesars de la calle Puerto de Palos.

El hallazgo del cadáver ocurrió en el cruce de las calles Profesora Adelaida Díaz Ramírez y Antonio García, en el Sauzal.

Autoridades mencionaron que el menor estaba atado de pues y manos tirado dentro de una finca que vecinos de la colonia denominan el "Narco Castillo".