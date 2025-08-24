Identifican a 'encobijado' localizado debajo de una cama en Riberas

Ciudad Juárez.- El hombre que fue localizado sin vida debajo de una cama en una vivienda de Riberas del Bravo, fue identificado como José Luis C. de 27 años de edad.

Fue en el cruce de las calles Río Verde y Rivera de Conchos, donde se localizó al sujeto sin vida al interior de una vivienda, debajo de la cama.

El cuerpo presentaba huellas de violencia, tapado de la cabeza y brazos con una cobija morada, pantalonera hasta las rodillas y boxer color azul.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) previo al levantamiento de evidencia en el lugar.