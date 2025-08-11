Identifican a empresario ultimado en Juárez; iba con policías en su día franco
Foto: Mat Romero

Ciudad Juárez.- Fue identificado un hombre señalado como empresario, ultimado junto a dos elementos municipales, la noche del lunes.

Según la información extraoficial, la víctima llevaba por nombre Ulises Nache, quien iba acompañado de dos elementos municipales que también perdieron la vida.

En primera instancia se mencionó un secuestro, sin embargo, al iniciar con la investigación los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyeron que aparentemente no hubo personas privadas de la libertad.

Trascendió que los agentes preventivos estaban en su día franco cuando acompañaban a Nache, al momento de ser sorprendidos por sujetos que dispararon en repetidas ocasiones.

Un cuerpo quedó dentro de una tienda Oxxo situada en el cruce de las calles Paseo de Aragón y Paseo de Borja.

Otros dos cuerpos a un costado de una camioneta pickup negra frente al fraccionamiento Vilago Residencial, en el cruce de las calles Paseo de Aragón y Día de la Cabaña.

