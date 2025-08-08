Identificados 33 cuerpos del caso ‘Plenitud’; Entregan 27 a sus familias

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que de los cuerpos localizados en el crematorio “Plenitud”, 33 han sido plenamente identificados y 27 fueron entregados a sus familiares, tras el trabajo de identificación realizado por la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, junto con la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Otros 39 casos se encuentran en hipótesis de identidad, es decir, con un avance considerable en el proceso para su entrega. La notificación a las familias se efectúa con el acompañamiento de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave).

Las familias deciden si los cuerpos serán inhumados o cremados, según sus preferencias y creencias.

En paralelo, la FGE reportó que hasta este 8 de agosto se han presentado 20 denuncias por fraude contra funerarias vinculadas al crematorio.