Identifica hija cuerpo de su padre hallado al interior de camioneta

Ciudad Juárez.– Esta mañana, en el cruce de calle Zacatecas y Valle de Juárez, colonia Fidel Ávila, fue localizado el cuerpo de un hombre dentro de los asientos traseros de una camioneta blanca Hyundai, en posición de cúbito y con manchas hemáticas.

Al lugar llegaron familiares de la víctima, quienes identificaron al hombre como Emilio Alvarado, de entre 60 y 70 años. Una de sus hijas entró en crisis al reconocerlo.

El vehículo estaba completamente cerrado y estacionado en un terreno que funciona como aparcamiento de una alberca donde se dan terapias. Las causas de la muerte están por determinarse.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y peritos en criminalística realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.