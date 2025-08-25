Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó en un comunicado que tras un trabajo de análisis técnico-científico y entrevistas con familiares, se identificó a 53 personas localizadas sin vida en el crematorio “Plenitud”.

El Ministerio Público liberó 48 cuerpos y 44 fueron entregados a sus familias, mientras que en las próximas horas se notificará a los allegados de otras cinco víctimas.

Adicionalmente, se han generado 19 hipótesis que podrían conducir a nuevas identificaciones, y una persona fue reconocida gracias a información proporcionada a través de la plataforma web habilitada por la Fiscalía: https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio

La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro ha recibido 31 denuncias por fraude, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado, Ceave y Servicios Periciales brindó atención a más de mil 700 familias afectadas desde el hallazgo, ocurrido el 26 de junio.