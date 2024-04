Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó en la colonia Nuevo Hipódromo a tres hombres a los que se les aseguró un arma de fuego.

Agentes atendieron la denuncia de que había hombres armados a bordo de una camioneta Dodge Ram que circulaba sobre la avenida Tecnológico y bulevar Zaragoza.

En el cruce de avenida Tecnológico y calle Barranco Azul, los policías le marcaron el alto al conductor para realizar una inspección. En el portavasos de la camioneta hallaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles.

Los detenidos fueron identificados como Ever Nathan S. P. de 30 años, Arturo C. C. de 27 años y José Enrique C. C. de 26 años.