Hubo 7 ejecutados en Juárez el fin de semana

Ciudad Juárez.– El mes de agosto cerró con un total de 74 homicidios dolosos en la ciudad, de los cuales 66 correspondieron a hombres y 8 a mujeres, de acuerdo con cifras oficiales.

Durante el último fin de semana se registraron siete asesinatos: tres el viernes, dos el sábado y dos el domingo. El 31 de agosto, último día del mes, ocurrieron dos de estos hechos violentos.

Con estas cifras, el acumulado anual asciende a 666 víctimas de homicidio en lo que va de 2025, siendo marzo y julio los meses más violentos hasta ahora, con 103 casos cada uno.

Este lunes 1 de septiembre la violencia continuó, pues por la mañana fue localizado un hombre sin vida en un terreno cercano al Eje Vial Juan Gabriel y Ponciano Arriaga, donde otra persona resultó lesionada a causa de un ataque armado.