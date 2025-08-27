Ciudad Juárez.– Visitar el museo de noche puede causar interés y expectación, por ello en agosto, el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ) ofrecerá una charla sobre tecnología, ecología y arte.

La actividad forma parte del programa “Noche de Museos” que se presenta el último miércoles de cada mes en los espacios culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El miércoles 27 de agosto llegará a las salas del Museo de Arte la charla “Ecologia Plexante” con la que se presentará el trabajo de dúo Primal, un proyecto conformado por Paola Sánchez y Héctor Juárez.

Primal es un proyecto artístico transdisciplinar que se desarrolla con investigación sobre las relaciones entre naturaleza y cultura, en donde la práctica artística involucra distintos campos del conocimiento, explicó el área de comunicación del Museo al invitar al público a participar.

La presentación se llevará a cabo en colaboración con la galería de arte Azul Arena, como parte de su Programa Pedagógico, y se realizará el miércoles 27 de agosto a las 6:00 de la tarde.

El MACJ se encuentra ubicado en el área Pronaf, entre la calle Coyoacán y Benjamín Franklin, frente al Centro Cultural de las Fronteras (CCF).