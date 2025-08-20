Hoy cierra convocatoria para programa anual de donativos BRP 2025

Ciudad Juárez.– Este 20 de agosto cierra la convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil que operan en Juárez participen en el Programa de Donativos Anuales BRP 2025, postulando iniciativas que se alineen al eje de Detener la Intimidación o que se enfoquen en los temas de salud y bienestar, comunidades sostenibles y educación de calidad.

La empresa maquiladora, con tres plantas en la ciudad, informó que los proyectos seleccionados recibirán un apoyo económico para labores administrativas —siempre y cuando no exceda el 30 por ciento del costo total del proyecto— y/o actividades operativas.

En esta edición, los empleados de BRP participaron a través de una votación para definir las causas prioritarias de atención en la comunidad, las cuales quedaron alineadas con los Objetivos de Sustentabilidad de ONU México:

Ciudades y comunidades sostenibles

Salud y bienestar

Educación de calidad

Como parte del programa 2025, BRP dio a conocer que los proyectos participantes podrán acceder a los siguientes apoyos:

Un donativo de 300 mil pesos para el proyecto de mayor impacto enfocado en Detener la Intimidación.

Para los proyectos con mayor impacto en comunidades sostenibles, salud y bienestar, así como educación de calidad, se otorgarán:

Tres donativos de 200 mil pesos

Seis donativos de 100 mil pesos

Seis donativos de 50 mil pesos

La recepción de proyectos estuvo abierta del 24 de julio al 20 de agosto de 2025. Los resultados del proceso de selección se darán a conocer durante el Evento Anual de Donativos en septiembre de 2025, mientras que los recursos se entregarán a las organizaciones beneficiadas en octubre y noviembre de 2025.

Para mayores detalles, la convocatoria puede consultarse en el siguiente enlace: Convocatoria Donativos BRP 2025