Ciudad Juárez.- Un incendio registrado la noche del miércoles en el generador de energía eléctrica del Hospital General Regional (HGR) número 6 del IMSS provocó la evacuación urgente de decenas de pacientes, incluidos adultos mayores, personas en diálisis y recién operados.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche, lo que obligó al personal médico y de enfermería a movilizarse rápidamente para sacar a los pacientes del edificio. De acuerdo con testimonios, el humo se concentró principalmente en el primer piso, pero la evacuación se realizó incluso desde el cuarto piso.

Los pacientes fueron trasladados a otras unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre ellas el nuevo hospital ubicado en la avenida Vicente Guerrero y la clínica 35 de la avenida Valentín Fuentes.

Las labores de evacuación se extendieron hasta cerca de las 4:00 de la madrugada, con apoyo de personal de Protección Civil, Bomberos, Rescate Municipal, Cruz Roja y CRUM, así como elementos de distintas corporaciones de seguridad.

Este jueves por la mañana, la clínica permanece sin servicio de urgencias y opera sin energía eléctrica. Sólo se brinda atención a pacientes con cita programada, mientras personal de Protección Civil del IMSS evalúa los daños y las condiciones para reanudar las operaciones normales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre el origen del incendio. Las autoridades continúan con la investigación.