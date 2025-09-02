Ciudad Juárez.- La puesta en marcha del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reactivó el comercio de la avenida Vicente Guerrero, donde de acuerdo con el presidente de la Camara Nacional de Comercio (Canaco), Iván Pérez, la inversión se ha incrementado hasta en un 50 por ciento.

Al referirse a los logros mencionados por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro de su primer informe de gobierno, el líder del comercio en la ciudad destacó la referencia que hizo la mandataria sobre las obras en Chihuahua, como el Polo de Bienestar que se planea para Jerónimo Santa Teresa y el Hospital número 2 del IMSS, también conocido como Hospital de Especialidades.

"Sí ha tenido la oportunidad de pasar por el lugar, además de que está iniciando, está en proceso de terminar al 100 por ciento lo que es la posibilidad de otorgar todas las especialidades que tiene, realmente lo que gravitó alrededor de esta clínica, además del servicio que le está prestando a la gente, es la cantidad de personas que ahí transita, revivió la Vicente Guerrero como hace 30 años era la avenida y creo que esto también además de atemperar un problema importantísimo, sí reactivó la derrama económica", destacó el líder del comercio formal en Juárez.

Según el presidente de Canaco el crecimiento en la inversión de la zona Vicente Guerrero ha aumentado por lo menos alrededor de 50 por ciento en comercios y departamentos en renta.

"Los propios comerciantes han invertido en un local comercial y lo transformaron en departamentos, tenemos socios que transformaron ese local comercial en cuatro departamentos y los están rentando, los comerciantes siempre vemos la oportunidad de negocio", mencionó Pérez Ruiz.