Honra Cine Universitario UACJ a los pueblos originarios con cartelera

Ciudad Juárez.- A través de la pantalla del Cine Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se contarán historias que revelan la identidad y cosmovisión de los pueblos originarios a través de un ciclo de cine especial.

A través de la Jefatura de Culturas Populares de la universidad se ha preparado una agenda para celebrar que agosto es el Mes de los Pueblos Originarios, siendo el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemoración instaurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1994.

El ciclo de cine lleva por nombre “Pueblos originarios en pantalla” y se realizará en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Cine Universitario de la UACJ con la siguiente cartelera:

- 6 de agosto, “Lupe de la vaca” de la directora Blanca Aguerre.

- 7 de agosto, “María Sabina, mujer espíritu” del director Nicolás Echevarría.

- 8 de agosto, “La pasión de María Elena” de la directora Mercedes Moncada.

- 9 de agosto, “La pequeña semilla en el asfalto” del director Pedro Daniel López.

La agenda es de entrada libre y gratuita, con cupo limitado a la capacidad de la sala, las funciones se proyectarán a las 6:00 de la tarde en la Sala Arturo Ripstein ubicada en el Centro Cultural de las Fronteras, en el anillo envolvente José Reyes Estrada en el sector Pronaf.