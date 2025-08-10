Ciudad Juárez.– Durante la madrugada del domingo, el conductor de un Honda Civic guinda perdió el control del vehículo e impactó una Chevrolet S10 y un Ford Sport que estaban estacionados.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles José Mateos Torres e Inocente Hernández, hasta donde arribaron elementos de la Coordinación de Seguridad Vial.

Además, resultó dañado el barandal de una vivienda, ya que la Chevrolet S10 quedó prácticamente sobre esta contención.

El responsable no se encontraba en el lugar cuando llegaron los agentes de vialidad, por lo que se dio a la fuga.