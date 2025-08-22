Ciudad Juárez.- El Heroico Cuerpo de Bomberos de esta frontera conmemoró su día con una carrera, un desayuno y un homenaje en el que colocaron una ofrenda floral en memoria de los elementos que han perdido la vida en cumplimiento de su deber.

El evento se llevó a cabo sobre la avenida Heroico Colegio Militar, la cual fue cerrada por momentos para efectuar la ceremonia y rendir honores a la bandera.

Durante su intervención, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reconoció el valor y la entrega de los bomberos para mantener a Juárez a salvo de cualquier siniestro.

En el acto también se recordó a los cuatro elementos caídos en los 107 años de historia del Heroico Cuerpo de Bomberos: