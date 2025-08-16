Hombre y mujer resultan lesionados en ataque armado en el Valle de Juárez

Ciudad Juárez.- La tarde de este sábado, un hombre y una mujer resultaron lesionados por disparos de arma de fuego en el poblado de San Agustín, en el Valle de Juárez, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de las calles Manuel Montoya y Adelaida Collazo, donde testigos señalaron que desconocidos abrieron fuego en contra de las víctimas.

Tras la agresión, familiares y vecinos trasladaron a un hombre herido en un vehículo particular para recibir atención médica. En paralelo, una mujer lesionada pidió auxilio en la zona, indicando que también había sido atacada junto a su hermana.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmaron el hallazgo del masculino lesionado. El lugar del ataque quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos violentos.