Ciudad Juárez.- Esta mañana, un hombre fue herido por proyectiles de arma de fuego en el brazo y costado, en el cruce de Cerro Alto y bulevar Bernardo Norzagaray, en la colonia Ladrilleras.

El lesionado fue trasladado en ambulancia de rescate, escoltada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para recibir atención médica.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes sobre el incidente.

Además, la Guardia Nacional permanece en la zona para garantizar la seguridad y el resguardo mientras se realizan las diligencias.