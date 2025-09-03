Ciudad Juarez.-Un hombre resultó lesionado tras caer desde un segundo piso mientras realizaba labores de mantenimiento en su domicilio, ubicado en la calle Portal del Abedul, en el fraccionamiento Portal del Roble.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la barda en la que se encontraba trabajando colapsó repentinamente y provoco su caída desde varios metros de altura.

Al lugar acudió una ambulancia particular, cuyos paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

Además, elementos del heroico cuerpo de bomberos también se presentaron en la vivienda para inspeccionar el lugar del accidente y descartar riesgos de nuevos derrumbes.

Como medida preventiva los elementos procedieron a realizar trabajos de demolición en la parte de la barda que quedó inestable.