Hiram Rodríguez; una trayectoria de guitarra clásica

“La guitarra es un pozo, con viento en vez de agua”, escribió el poeta español Gerardo Diego, solo aquellos que tocan sus seis cuerdas con destreza y precisión son artistas.

El maestro Hiram Rodríguez Reyes es uno de esos músicos que ha destacado por su gran calidad como guitarrista, además, por forjar a nuevos talentos como docente en Ciudad Juárez y El Paso.

El egresado de la Licenciatura y Maestría en Ejecución Musical (Music Performance) de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), nos comparte en entrevista anécdotas de su carrera y el panorama actual de la guitarra clásica.

El maestro Hiram Rodríguez Reyes es uno de esos músicos que ha destacado por su gran calidad como guitarrista, además, por forjar a nuevos talentos como docente en Juárez y El Paso.



Foto: Ruth González

¿Cómo fue tu primer acercamiento con la guitarra?

– En la secundaria, en primero, en algún momento recuerdo que veía a mis amigos tocar y me animé a ir a una de las clases extracurriculares, desde esa vez ya no solté la guitarra, me entusiasmaba mucho.

¿Cuándo y por qué comienzas el estudio formal de guitarra?

– En 2005, yo ya tocaba guitarra clásica 10 años antes de entrar a la licenciatura, sin embargo me faltaba el conocimiento teórico de la música, tenía curiosidad de conocer a fondo.

Empecé con clases en el Instituto México, luego en el Tecnológico de Juárez. En 1994 entré a las clases de guitarra en la Academia Municipal de Artes con el maestro Aquiles Valdez, él me empezó a guiar y me invitó a formar parte del cuarteto de guitarras del Tecnológico de Ciudad Juárez, yo hice otra licenciatura previa ahí, Contaduría.

Después de la Academia tuve clases particulares con el maestro Aquiles. Él era originario de Jerez, Zacatecas, llegó a la frontera a mediados de los 50, era músico de centros nocturnos, tocaba en grupos, en la época en que la gente iba de traje a bailar con sus parejas ahí a la avenida Juárez. Le tocó acompañar a Juan Gabriel en algunas ocasiones, a él le gustaba mucho la guitarra clásica y empezó a dar clases aquí en Juárez, componía sus obras.

¿Quiénes más te inspiraron?

– Un amigo mío, que lamentablemente falleció entre los 34 y 35 años, Jorge Salcido. Él era amateur, pero con un gran talento y muy disciplinado. Él participaba en los grupos de la iglesia donde yo también estaba, para mí él fue una de mis primeras inspiraciones.

La definitiva fue el maestro Valdez, recuerdo que lo vi en un recital en el Teatro de la Asegurada, por el 89 o 90, fui por casualidad… y quedé prendido de la guitarra clásica al escuchar al maestro.

Después, con el paso del tiempo, hay otras personalidades que inspiran, actualmente David Rusell, Marco Tamayo es un guitarrista que me impresiona mucho, lo acabo de ver en el Festival Internacional de Guitarra en Chihuahua, donde estuvimos invitados. Göran Söllscher, un guitarrista sueco, Zoran Dukic, croata, y otros más.

Foto: Ruth González

¿Cómo ha sido tu trayectoria?

– Me ha tocado ir a festivales como alumno, como oyente y participar en clases magistrales, como en el Festival Hispanoamericano de Guitarra en Tijuana, en la ciudad de Saltillo frente a grandes personalidades como Los Angeles Guitar Quartet, me tocó tomar clases con Dukic por el 2001.

Como estudiante también me tocó tomar clases con Ana Vidovic. He hecho recitales en Juárez y Chihuahua con la Sinfónica de la Universidad de Chihuahua. En 2014, ganamos una convocatoria para ir a tocar al Festival de Música Universitaria en Belfort, Francia, para entrar es que concurso mediante convocatoria, dos exalumnos y yo conformamos un proyecto de terceto de guitarra y nos aceptaron. En 2019 abrí la temporada de la Sinfónica de El Paso, esto es parte de lo que he hecho.

Y ¿cuándo comienzas a inclinarte por la docencia?

– Empecé como en 1999 a dar clases particulares en casa. De manera profesional en la UACJ empecé a dar clases en 2010. Después en 2013 me otorgan la plaza de maestro ahí y también en UTEP.

¿Cuáles son los exponentes nacionales y locales?

– Hay grandes exponentes en la Ciudad de México y el sur del país: el doctor Juan Carlos Laguna de la Facultad de Música de la UNAM, formador de grandes talentos como Pablo Garibay; está Omán Kaminsky, a ambos los he tenido de invitados en el festival de guitarra de la UACJ, que organizo. Hay muchísimos, el maestro Alfonso Moreno, Martín Madrigal, de la universidad de Coahuila, ya retirado, pero sigue siendo un referente nacional. De las generaciones más actuales tenemos a Abel García, de Paracho, Michoacán; al maestro Daniel Olmos, lo acabamos de tener en Ciudad Juárez, un guitarrista muy virtuoso, también están los otros integrantes del cuarteto de guitarra de México, excelentes guitarristas, como Antonio Laguna, Arody García y Carlos Miramontes.

A nivel local ha habido guitarristas destacados, de generaciones previas como Carlos Benítez y Marco Antonio Aguirre, colegas contemporáneos como Álvaro Nájera, y de exalumnos míos, te puedo mencionar a César Aquino y Luis Felipe Rodríguez. Pero sin duda, el maestro Aquiles Valdez (quien falleció en 2010) sigue siendo el gran referente de la guitarra aquí en Juárez y El Paso.

¿Cuándo organizas de nuevo el Festival Universitario de Guitarra Clásica Aquiles Valdez UACJ?

– Bueno, el último lo hice en noviembre de 2023, lo organicé como docente de la UACJ. Este año aún no estoy seguro, habrá cambios de rectoría {…} si no se llega a lograr, esperemos que el otro año lo retomemos.

Este proyecto comenzó en el 2013, cuando me asignaron la plaza de maestro en la UACJ, una de mis primeras propuestas fue la creación de este festival en honor a mi maestro Aquiles Valdez y ha sido intermitente la puesta en marcha de concursos, no todos los años hemos tenido, pero hemos tenido concursos a nivel nacional y han ganado alumnos de un nivel muy grande como Jesús Serrano de la Ciudad de México, gente del Conservatorio de Chihuahua.

En el festival abrimos el espacio para que toquen los alumnos de la licenciatura de aquí, alumnos de proyectos comunitarios, de escuelas particulares, también estudiantes de maestros invitados. Esperamos se haga este o el siguiente año, a menos que surja otra propuesta.

Foto: Ruth González

¿Te ha absorbido la docencia para realizar proyectos personales?

– Sí… hay que cumplir con la docencia, las clases… a veces no queda mucho tiempo para practicar, entonces cuando recibo una invitación, le pido que lo hagan con anticipación para prepararme. Dentro de mis proyectos personales estoy trabajando material para dos guitarras con un gran guitarrista local, César Aquino, es un proyecto en formación y que esperamos en los próximos meses presentarlo.

Sigo ofreciendo clases particulares en mi casa y tengo dos cursos en una plataforma que se llama Hotmart, uno que compras por 25 dólares (unos 450 pesos) y una suscripción en la que cada semana te llega una clase nueva, es para principiantes, personas que nunca han agarrado una guitarra y que quieren empezar.

¿Qué consejo le das a las personas que quieren profesionalizar su destreza en la guitarra clásica?

– Hay personas que les gusta la guitarra clásica y aunque no se dediquen a esto, pueden tomar clases formales cada semana, cada 15 días, eso da una satisfacción muy grande, eso es por el lado amateur, pero ya en el ámbito profesional, a los jóvenes que quieren entrar a la guitarra clásica les recomiendo que lo hagan con la mente abierta, el estudiar música es (como decimos) un animal distinto, porque no es como estudiar ingeniería, donde estudio, me gradúo y a lo mejor me empleo en una empresa, aquí no, no hay maquiladoras para guitarristas. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la manera de aplicar profesionalmente nuestra actividad, ¿cómo?, la docencia es uno de ellos, el ámbito académico es muy natural para la música de concierto, en donde podemos aspirar a ser maestro de universidad, pero hay que entrar a los posgrados en ejecución, en educación musical, etc., probablemente hasta un doctorado. Todo ese tiempo puede llevar más de 10 años, pero van a desarrollar un nivel de ejecución artística muy sólido y es muy gratificante, porque uno puede decir ʻestoy haciendo lo que quiero’, me pasa, doy un concierto y me pagan o a veces me invitan a ser juez en competencias en distritos escolares en El Paso. A mí me encanta porque agarro la guitarra, escucho a los alumnos y luego les doy una mini clase a cada uno y los alumnos se motivan… al final del día me pagan por esto.

Es muy gratificante, pero el panorama puede verse complicado al inicio, los padres también entran en esta ecuación, yo fui un caso así. Yo les digo que no tengan miedo, mientras lo hagan bien, con disciplina, con amor y con una visión de largo plazo, pueden lograr muchas cosas.

¿Quieres aprender a tocar la guitarra?

Clases semanales

https://go.hotmart.com/L36704163O

Curso para principiantes

https://go.hotmart.com/F26217627Y

Intenta tocar esto…