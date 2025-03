Ciudad Juárez.- Ante 2 mil internos del Centro de Reinserción Social (Cereso 3) y el Centro de Reinserción Femenil 2, el hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquín brindó una conferencia, hablando de sus vivencias y cómo la vida de narcotraficante de su padre le arruinó su futuro.

El pastor Alfonso Murguía fue el encargado de presentar al conferencista y asegurarle a los presos que aún existe un furor para ellos.

Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar, inició su ponencia hablando de lo que fue su infancia que si bien tuvo muchos privilegios económicos, también se vio afectado por el riesgo que representaba ser el hijo del narcotraficante más poderoso en ese momento.

Explicó que aunque pensaban que el tener todo el dinero y poder era una vida de éxito como lo han querido hacer ver alguna series, no tenían tiempo, ni libertad para poderlo disfrutar, por lo que no podría llamar eso éxito.

Haciendo referencia del gran número de asistentes que se tuvo en la conferencia, indicó que la guerra que su padre realizó le arrebató la vida a 3 mil personas.

Comentó que la toma de decisiones es de suma importancia no solo para el futuro propio sino no también para el de cada familia.

“Cuando nos metemos en lo criminal no estamos metiéndonos nosotros, sino que estamos arrastrando a la familia al sufrimiento, yo he estado ahí donde están ustedes y déjenme decirles que no solo me han metido a mí a la cárcel porque cuando nos meten a nosotros también arrastra a nuestras familias”.