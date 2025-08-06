Ciudad Juárez.- El personal médico del IMSS 6 continuó la atención a los pacientes pese a estar en estacionamiento y explanada.

Esto luego de que la noche de este miércoles se registrara un incendio en la planta baja de dicho nosocomio.

De manera preliminar fue mencionado que se quemó el área de Tococirugía, Urgencias y parte del primer piso.

Luego de iniciado el fuego fue el personal de salud que llamó al servicio de Emergencias 911 y procedió a desalojar a los pacientes.

Decenas de camillas y equipo médico fue instalado a las afueras de la institución de salud mientras que los pacientes continuaron recibiendo la atención necesaria.

Miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron para sofocar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas