Hermanos de policía municipal están vinculados a delitos; investigan teléfono

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó este sábado que, durante el cateo realizado el pasado 19 de agosto en la vivienda de la policía municipal Y. B. C., se aseguraron diversos objetos, incluido un aparato telefónico que será analizado por la Fiscalía General del Estado (FGE), y que todo el procedimiento se llevó a cabo bajo estricta legalidad.

Las autoridades aseguraron que, durante el cateo, cada paso se realizó en presencia de un Ministerio Público, quien supervisó el aseguramiento y embalaje de los objetos encontrados. Se aplicaron técnicas de peritaje forense, se tomó registro fotográfico de la evidencia y se garantizó su integridad antes de ponerla a disposición del Ministerio Público.

La vivienda estuvo vinculada a la detención de Denilson Cabanzo R. D., alias “El Ruso”, con antecedentes por portación ilegal de armas y narcóticos, así como vínculos con estructuras criminales en Coahuila y Tamaulipas. Al momento de su captura, Cabanzo portaba las llaves del domicilio y afirmó tener una relación sentimental con Y. B. C., aunque la oficial negó que fuera actual.

Como parte de las investigaciones, la SSPE precisó que dos hermanos de la agente habían sido detenidos este año en distintos meses, ambos vinculados a portación ilegal de arma de fuego y homicidio doloso, y ambos integrantes de un grupo criminal local. La Secretaría enfatizó que la investigación no está dirigida contra la oficial, sino que forma parte del esclarecimiento del homicidio y la desarticulación de estructuras criminales.

El análisis del equipo tecnológico asegurado, incluyendo el aparato telefónico, permitirá documentar conversaciones e imágenes relacionadas con los hechos investigados y fortalecerá la carpeta de investigación, con posibilidad de generar nuevas órdenes de aprehensión.

La SSPE reiteró que todos los procedimientos se realizaron respetando los derechos humanos y el debido proceso, con participación de la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones, y que la intervención no constituye una investigación en contra de la Policía Municipal, sino una acción vinculada al homicidio ocurrido el 16 de agosto y a la actividad criminal de terceros.