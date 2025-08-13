Hay 21 viviendas afectadas por tormenta de anoche en Juárez: CEPC

Ciudad Juárez.– Debido a las lluvias que se presentaron durante la noche del martes, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Juárez realizó una intervención de emergencia para auxiliar a familias de diferentes colonias afectadas por inundaciones en 21 viviendas y vehículos varados.

Mauricio Rodríguez, representante de Protección Civil en la Zona Norte, informó que las lluvias iniciaron al rededor de las 8:00 de la noche, con una importante precipitación en la zona del norponiente y norte de la ciudad.

“Se inundaron algunas zonas como la colonia del bordo (Franja Sara Lugo), Anapra y Galeana. En la Galeana fueron seis domicilios en una sola calle, donde pasa un arroyo, se inundaron. En la calle Veracruz se inundaron algunas viviendas pero como es declive el agua empezó a salir de las viviendas, se llevó la calle y algunas líneas clandestinas de agua potable”, dijo Rodríguez.

Entre el bulevar Bernardo Norzagaray y el bordo del río Bravo, seis calles presentaron inundaciones con al rededor de 15 viviendas afectadas, detalló.

“Evacuamos a una familia a otro domicilio, dos adultos y dos menores, se trasladaron aún domicilio particular con un familiar”, mientras que el resto de familias decidieron permanecer en sus hogares, explicó el funcionario.

El representante de la CEPC informó que en el área también intervino personal de la Guardia Nacional, del 32 batallón establecido en esta frontera, quienes aplicaron un Plan DN-III para apoyar a las familias con afectaciones en sus hogares.

Entre las atenciones de emergencias que se realizaron, informó que en una vivienda a un costado del río Bravo se cayó una barca y una parte lesiono a un hombre adulto en la pierna izquierda con lesiones menores, el cual decidió no ir al hospital.