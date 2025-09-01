Hay 114 mil alumnos sin vacuna contra sarampión en Juárez: Educación

Ciudad Juárez.- Las autoridades de educación en ciudad Juárez, estiman que existe una población de 114 mil estudiantes que no cuentan con la vacuna contra el sarampión. En el inicio de clases, refuerzan la revisión de cartillas y las estrategias para apoyar la cobertura de vacunación.

El subsecretario de Educación y Deporte, Maurilio Fuentes Estrada, informó que la estimación se basa en la vacunación realizada en marzo, por lo que se estima actualizar los datos en el inicio del nuevo ciclo escolar.

“En marzo se hizo una vacunación, aproximadamente el 60 por ciento de los alumnos se vacunaron y el otro 40 por ciento es la otra parte que estamos tratando de vacunar. En las escuelas va a haber un informe de cuantos niños vemos que no están vacunados”, explicó con motivo del regreso a clases.

Durante la última semana antes del inicio del ciclo escolar 2025-2026 realizó recorrido por puntos de vacunación en donde se observó una afluencia de niños y niñas, así como de docentes de diferentes niveles educativos, quienes acudieron a vacunarse para garantizar la protección de la comunidad escolar.

“En una escuela, si tenemos algún brote y no están vacunados, se nos generaría un problema serio, más aquí en el estado donde hemos tenido ya bastantes casos de sarampión y no queremos que eso se propague”, declaró el funcionario estatal.

Precisó que existe coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, quienes llevaron a cabo una estrategia de vacunación y han tenido módulos en diferentes puntos de la ciudad; así como la atención permanente en los 23 centros de salud, donde la vacuna se aplica de forma gratuita.

“Si no traen la vacuna o la cartilla de vacunación, se les deja entrar, no hay problema. Se les indica lo que hay que hacer, dándoles todas las facilidades”, precisó respecto a la obligación de tener la vacuna en el regreso a clases.

El subsecretario compartió que, luego de qué las escuelas informen el estatus de su alumnado, se le ofrecerá a los planteles llevar módulos de vacunación en los casos donde haya una importante población sin cobertura contra el sarampión.