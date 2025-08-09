Hasta una hora para cruzar a El Paso

Ciudad Juárez.– Este sábado el tiempo promedio de espera para cruzar a El Paso es de aproximadamente una hora.

Durante un recorrido matutino por los cruces internacionales se observó que en el puente Libre la fila para quienes llegan por la avenida Pérez Serna se extiende hasta la Plaza de la Mexicanidad.

Para quienes van por el lado de Las Américas la fila se extiende hasta más atrás del puente Carlos Villarreal.

Usuarios que cruzan por la Zona Centro reportan fila que se extiende más atrás de los cuatro altos y una vez que se llega a la caseta de cobro se puede observar lleno total.

Finalmente, para quienes van a cruzar por la zona de Zaragoza la fila se observa a la altura de la gasolinera, y puente lleno una vez que se paga el peaje.

La recomendación para los conductores es manejar con precaución y cordialidad además de salir con anticipación para evitar retrasos en sus actividades.

El reporte en tiempo real se puede seguir en el siguiente link.