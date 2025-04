Ciudad Juárez.- Durante el homenaje al suboficial Elida Ramírez realizado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) sus compañeros la despidieron recordando lo excepcional que fue para ellos.

“Hoy no es lo mismo, hoy una querida compañera partió y no volvió a su hogar, no volvió con su familia ¿qué queda?, que partió haciendo lo que le apasionaba, fuiste una compañera excepcional, una gran madre y gran amiga”, mencionó una de las agentes de la SSPE.

Aseguraron que su entrega y pasión por su trabajo se quedará en ellos para seguir cumpliendo con su servicio con una gran motivación.

“Tu legado vivirá en nosotros y en el trabajo que realizamos juntos, tu sonrisa hoy se vuelve infinita, tu memoria nos guiará y nos protegerá siempre, hasta siempre hermana de sangre azul”, , expresó.

Posterior a ello realizaron diversas guardias junto al féretro de la agente que murió durante una persecución a un grupo de polleros en el bulevar Cuatro Siglos.