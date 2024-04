Hasta no ver, no creer: alcalde por arranque del BRT en Juárez

Ciudad Juárez.– Ante el cuestionamiento por el arranque de operaciones del sistema del BRT II, que aseguró el Estado se realizará en próximos días, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que hasta no ver, no creer.

Incrédulo se mostró el presidente de Juárez al escuchar que en próximos días arribarán a esta frontera 25 camiones que ya cumplen con las especificaciones de la Ley de Transporte y que operarán para la segunda ruta troncal.

“¿Es día de los inocentes verdad? No sé, hasta no ver no creer, como dijo Santo Tomás”, respondió el edil.

De acuerdo con recientes declaraciones de Santiago De La Peña, secretario de Gobierno, hace un par de semana los nuevos camiones arribaron a la capital y actualmente se encuentran en proceso de recibir los permisos para echarlos a andar.

Se espera que en los próximos días las unidades se encuentren ya en suelo fronterizo para su pronta operación.