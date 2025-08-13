Ciudad Juárez.- La reciente temporada de lluvias ha permitido el avistamiento de langostinos en la cuenca del río Bravo, donde visitantes y habitantes de su entorno han identificado la posible extracción de los ejemplares. Activistas advierten que no es seguro consumirlos y piden no matarlos.

Raymundo Aguilar, integrante del colectivo Sierra de Juárez informó que a través de la comunicación con la población se ha identificado la extracción de ejemplares de langostino americano (Procambarus clarkii), una especie particular de ese cuerpo de agua.

“Es nativa de la cuenca del Golfo de México, que incluye parte del norte de México y del sur de Estados Unidos, específicamente en la región del río Bravo. Aunque podrían tener aprovechamiento de alimentación, en nuestra zona no es recomendable por la contaminación del río, entre aguas de drenaje, agroquímicos, y las recientes lluvias que el agua rodada de la ciudad afecta la calidad del agua”, explicó el activista.

El colectivo explicó que aunque en muchas partes del mundo es considerada una especie invasora, aquí forma parte de su distribución natural y del equilibrio de nuestro ecosistema fronterizo.

“Estos langostinos cumplen un papel clave, sirven de alimento para aves, peces y otros animales. Ayudan a remover materia orgánica del fondo del río”, detalló.

El martes, Gabriel Hernández Sapién, un ciudadano que frecuenta la zona en recorridos de esparcimiento encontró un grupo de entre 25 y 30 langostinos fuera del agua, como si hubieran sido abandonados entre el pasto que se encuentra en los alrededores de la cuenca del río Bravo.

Compartió la información con el colectivo con el objetivo de colaborar y hacer difusión para contribuir a la preservación de los langostinos.

Desde el colectivo Sierra de Juárez se emitieron recomendaciones para que toda la población, tanto locales como visitantes podamos participar en el cuidado del medio ambiente y el ecosistema en el que habitamos:

- No los extraigas.

- No tienen un aprovechamiento alimenticio seguro para las personas en esta zona.

- Su valor está en mantener la salud del río y en sostener la cadena alimenticia.

- Cuidemos la vida del río Bravo.

¿Alguna vez has visto un langostino en el río Bravo? Puedes registrar el avistamiento haciendo una fotografía y cargándola de forma gratuita en la página web de ciencia ciudadana iNaturalista.org donde expertos podrán responder preguntas y ayudar con la identificación de las especies fotografiadas.