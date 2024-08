Harán campaña de donación de sangre en Las Misiones

Ciudad Juárez. - Este sábado 3 de agosto habrá una campaña de donación altruista de sangre en Las Misiones, como apoyo a niños y adultos con cáncer. En esta ocasión, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez sigue apoyando a la organización Donadores en Acción, que organiza este evento.

La asociación civil "Donadores en Acción" realiza sus campañas de donación en iglesias, maquiladoras y universidades. Los donativos se dirigen a personas con este padecimiento a través de la organización Centro de Manejo Integral de Cáncer (Onamican).

La campaña en el Centro Comercial de Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda será de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, cumpliendo con los siguientes requisitos:

Tener un buen estado de salud.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar más de 50 kilos.

Acudir con cuatro horas de ayuno (se puede consumir jugo, fruta, agua, refresco, café; se requiere ayuno de grasas de cuatro horas).

Además, se solicita no mostrar signos de intoxicación por alcohol o drogas, no haberse tatuado en los últimos 12 meses ni haber realizado perforaciones, acupuntura o depilación por electrólisis. Tampoco haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no haberse vacunado en los últimos 28 días, no haber tenido cirugías, parto o cesárea en los últimos 6 meses, ni estar embarazada o lactando.

También se recomienda no acudir si se ha estado expuesto a prácticas sexuales de riesgo o uso de drogas intravenosas o intranasales.

Si te interesa ser donador y tienes cualquier duda, puedes comunicarte al teléfono 656-311-5080.