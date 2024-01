Harán bazar ciclista este fin de semana

Ciudad Juárez.- Contar con medios de transporte alternativos que faciliten la movilidad, la economía e incluso la salud, son parte de los objetivos que promueve el colectivo ciclista “ArquiTour”, por lo que este fin de semana tendrá su primera actividad del año con un bazar.

Cargando...

Enrique Mendiola, estudiante universitario y actual líder del grupo, detalló que la invitación es abierta a todo el público que desee participar, conocer y acercarse a este medio de transporte.

“Lo vemos como un transporte alternativo, no tanto como un hobbie, que cada persona decida que hay viajes para los que no necesita usar el automóvil, tal vez se empiece a usar de forma multimodal el carro y la bicicleta; no lo vemos como un hobbie ni un deporte”, compartió.