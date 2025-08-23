Ciudad Juárez.– Autoridades de la Policía Estatal y la Guardia Nacional aseguraron un vehículo Chevrolet Impala color gris, vinculado a un hecho violento registrado semanas atrás.

El aseguramiento ocurrió en las calles Germanio y Jazmines, de la colonia Cazadores Juarenses, durante un operativo realizado la mañana de este sábado.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad está relacionada con el ataque armado del pasado 11 de agosto en el fraccionamiento Jardines de Aragón. En ese hecho murió el líder criminal Ulises Nache Trujillo y dos agentes municipales que lo acompañaban.

El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas durante el operativo.

