Ciudad Juárez.– Esta mañana, personas que transitaban por la avenida Jesús Macías Delgado y Villa de Alcalá, cerca del fraccionamiento Villa de Alcalá, localizaron el cuerpo sin vida de una persona envuelta en una cobija.

El hallazgo ocurrió en un camino de terracería rodeado de lotes baldíos llenos de basura, lo que generó la movilización de agentes policiacos y de la Fiscalía General del Estado.

Al lugar también acudió personal del Servicio Médico Forense, encargado del levantamiento y traslado del cuerpo a sus instalaciones.

Cabe destacar que en este sector, en los últimos días se han registrado varios asesinatos, luego de que el pasado martes fuera colocada una manta con un mensaje en una vivienda incendiada en el fraccionamiento Senderos del Sol.