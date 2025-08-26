Ciudad Juárez.- Un hombre de 65 años fue localizado sin vida esta mañana en la intersección de Artemio de la Vega Berdáñez y bulevar Miguel de la Madrid, en una zona industrial donde se realiza una construcción.

De acuerdo con los primeros reportes, el velador habría sufrido un paro cardíaco, aunque las causas de su fallecimiento serán determinadas por la Fiscalía General del Estado.

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como parte del protocolo, mientras se esperaba la llegada del personal ministerial.

El área permanece resguardada mientras se realizan las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la investigación de los hechos.