Ciudad Juárez.– Una mujer de aproximadamente 20 años fue localizada sin vida durante la mañana de este miércoles en una vivienda en el cruce de las calles Jesús Valdez y Efraín González Luna, en la colonia Municipio Libre.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en una de las habitaciones del domicilio. En el lugar se encontraba su padre, un adulto mayor que padece esquizofrenia, quien se negaba a despegarse del cuerpo e impedía el acceso a los agentes investigadores de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM). Fueron familiares quienes finalmente lograron retirarlo.

Las causas de la muerte están aún por determinar y serán establecidas por la autoridad ministerial conforme avancen las investigaciones.

Al sitio también acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) como primeros respondientes, acordonando el área con cinta roja.

Un grupo de amigos de la joven llegó al domicilio para solidarizarse con la familia, mientras las autoridades continúan con las indagatorias en el lugar.