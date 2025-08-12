Hallan cuerpo sin vida en zona desértica de Samalayuca

Ciudad Juárez.- La tarde de este martes fue localizado el cuerpo de una persona sin vida en un paraje desértico del poblado de Samalayuca, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, un habitante de la zona llamó al número de emergencias 911 alrededor de las 12:30 horas para informar sobre el hallazgo, ocurrido sobre la carretera a Santa Teresa, en la brecha conocida como Ojo de la Casa del Poblado.

Al llegar al lugar, elementos preventivos confirmaron la presencia del cuerpo, el cual no presentaba huellas visibles de violencia. La escena fue resguardada y se notificó a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal de la Unidad de Delitos contra la Vida se hizo cargo de las indagatorias.

Peritos y agentes investigadores procesaron la zona para recabar evidencias que permitan establecer la identidad de la persona y las causas del deceso.