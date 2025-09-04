Ciudad Juárez.- El cuerpo de un hombre fue localizado esta tarde en un sillón de su vivienda, ubicada en el cruce de calle Murcia y Cañón de Tararecua, en el fraccionamiento Villas Residencial.

La víctima fue identificada como Arturo S. G., de 58 años, quien era empleado de una maquiladora y usaba sondas médicas. Su hermana confirmó la identidad al arribar al lugar.

Vecinos señalaron que tenían dos semanas sin verlo y que su esposa acudía a la vivienda cada semana. Fueron los fuertes olores fétidos los que los alertaron, ya que el cuerpo ya estaba reventado debido al avanzado estado de descomposición.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (Semefo) fueron los primeros en responder, seguidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) y elementos del Ejército Mexicano, quienes realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte.