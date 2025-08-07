Ciudad Juárez.- La mañana de este jueves fue localizado el cuerpo de una persona sin vida dentro del canal conocido como La Acequia Madre, entre las calles Camino Viejo a San José y Emiliano Zapata, en la colonia Lucio Cabañas.

El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes observaron un cuerpo atrapado entre las ramas dentro del canal. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que se trataba de una persona sin vida en estado de descomposición, por lo que procedieron a acordonar el área con listones rojos.

Minutos más tarde arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes iniciaron las maniobras para extraer el cuerpo del afluente, debido a la dificultad del acceso y las condiciones del entorno.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada ni se ha informado si presenta signos de violencia. Será la Fiscalía General del Estado la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas de la muerte.