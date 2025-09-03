Hallan cuerpo en camioneta; lo vinculan con desaparecidos en San Agustín

Ciudad Juárez.– La mañana de este martes fue localizado el cuerpo de un hombre en el asiento trasero de una camioneta TrailBlazer gris, abandonada en el cruce de las calles Juan Escutia y Valle de Tena, en la colonia El Sauzal.

De acuerdo con información extraoficial, la víctima estaba cubierta con una cobija y podría tratarse de una de las personas que fueron privadas de la libertad recientemente en el poblado de San Agustín.

Trascendió que los desaparecidos son dos primos, un adolescente de 16 años y un adulto, cuyo paradero hasta el momento no ha sido confirmado por las autoridades.

Peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron el cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense, mientras agentes municipales resguardaron la zona.