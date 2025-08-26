Ciudad Juárez.- El cuerpo de una mujer fue localizado en estado de descomposición en una brecha la tarde de este martes.

El hallazgo se realizó en un camino de terracería, alrededor de tres kilómetros de distancia del cruce con Miguel de la Madrid, a la altura del fraccionamiento Jardines de Roma.

Autoridades mencionaron que la víctima tendría más de cinco días de fallecida y debido al estado de descomposición no se pudo determinar la forma del fallecimiento, sin embargo, se hallaron indicios de asesinato.

La Fiscalía Especial de la Mujer (FEM) se encargó de realizar la investigación, con lo que podría tratarse del homicidio 64 del mes, de los cuales, 10 víctimas han sido mujeres.