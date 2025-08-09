Ciudad Juárez.– Un hombre identificado como Francisco Glez Ortiz, de 63 años, fue encontrado sin vida la tarde de este sábado en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Parajes de San José, luego de que vecinos reportaran que desde el miércoles no lo veían.

Un amigo se asomó por una ventana de la vivienda y lo localizó tirado en la entrada; presentaba lesiones en el rostro causadas por sus propios perros, entre ellos una hembra recién parida.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y solicitaron la intervención del Departamento de Bomberos para abrir la puerta.

Los familiares de la víctima viven en la Ciudad de México, mientras que vecinos comentaron que el señor trabajaba en una conocida zapatería, donde estaba a punto de jubilarse. La causa de muerte quedó como “causas a determinar”.

La víctima quedó en el interior del domicilio, mientras peritos y autoridades continúan con las investigaciones.