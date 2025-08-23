Hallan a persona 'encobijada' en la colonia Villa Residencial del Real
Ciudad Juárez.– Durante la madrugada de este sábado fue localizado el cuerpo de una persona sin vida en el cruce de las calles Cañón de Cerocahui y San Juanito, en la colonia Villa Residencial del Real.

De acuerdo con el reporte, la víctima estaba envuelta en una cobija, situación por la cual vecinos de la zona alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo, acordonando la escena para dar aviso a la Fiscalía General del Estado, instancia que quedó a cargo de las investigaciones.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la persona fallecida ni se han dado a conocer mayores detalles sobre el hecho.

